В Днепре из-за российской атаки ранены две женщины и повреждена инфраструктура
Суббота, 7 июня 2025, 08:28
Ночью Днепропетровская область была комбинированно атакована россиянами - ракетами и БПЛА, в результате чего пострадали женщины 45 и 88 лет.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, еще три - побиты, в многоэтажках разбиты окна.
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Громко было также в Павлограде. Там изуродованы предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины - 9 авто уничтожено.
Утром противник возобновил удары по Никопольщине. Направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду.
В Никополе повреждена девятиэтажка.
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Отмечается, что над областью сбили 6 ракет противника и 27 БпЛА.