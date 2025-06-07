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Балтийские страны выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 08:45
Балтийские страны выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО
фото: ukrainianworldcongress

Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о полной поддержке Украины в войне с Россией, а также ее членства в Европейском Союзе и НАТО.

Источник: председатель комитета по иностранным делам литовского парламента Жигимантас Павильонис в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Заседание комитетов состоялось в пятницу, 6 июня, в городе Бирштонас, Литва. В итоговом документе стороны подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули, что победа Украины над Россией и ее вступление в НАТО являются ключевыми условиями справедливого и прочного мира в Европе.

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Также они обратили внимание на то, что членство Украины в НАТО обеспечит прочную основу для евроатлантической безопасности и отметили, что полномасштабная война России является грубым нарушением международного права, Устава ООН и базовых норм прав человека.

В связи с этим в заявлении страны перечислены пять ключевых обязательств:

  1. Поддерживать Украину до ее полной победы – в частности, освобождение всех временно оккупированных территорий, наказание военных преступников и реализация принципов международного правосудия.
  2. Содействовать вступлению Украины в ЕС с целью завершения переговоров до 2030 года и приобретения полноправного членства.
  3. Поддерживать евроатлантический курс Украины, с учетом решений саммитов НАТО в Бухаресте (2008), Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024), а также призвать к принятию конкретных решений на саммите НАТО 2025 года в Гааге.
  4. Развивать оборонное сотрудничество с Украиной, в частности содействовать ее присоединению к Объединенным экспедиционным силам (JEF) как шагу к более глубокой интеграции в сфере безопасности.
  5. Усилить дипломатическое давление на Россию – изоляция в международных организациях, расширение санкций и привлечение к ответственности за преступления против Украины.

Комитеты трех стран также призвали другие парламенты, международные институты и правительства поддержать это заявление и принять соответствующие меры на пути к победе Украины, ее восстановлению и полноценной интеграции в евроатлантическое сообщество.

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Отметим, в конце июня в Гааге пройдет саммит НАТО. Как писала "ЕвроПравда", лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов разрешат направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

ЕСНАТОБалтия
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