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В Бельгии убили жену и дочь украинского военного

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 10:40
В Бельгии убили жену и дочь украинского военного

В доме священника в бельгийском городе Хасроде убили жену и дочь украинского военного, после чего место преступления подожгли.

Источник: VRT NWS, "Европейская правда"

Детали: В пятницу, 6 июня, около 09:30 в доме произошел пожар, на вызов приехали пожарные, которые и обнаружили тела 46-летней мертвой женщины и ее еще живой 6-летней дочери.

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Врачи пытались реанимировать ребенка, но она от полученных травм скончалась.

Правоохранители заявили, что обоим погибшим нанесли ножевые ранения. Эксперт по пожарному делу считает, что пожар был умышленно подложен.

Прокуратура начала расследование по факту двойного убийства.

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Семья жила в Бельгии три года, в семье есть 16-летний сын, который во время пожара находился в школе. Муж погибшей сейчас воюет в Украине.

В прошлом году в Германии убили двух граждан Украины, мужчин 1987 и 2001 годов рождения. Как выяснилось позже, они были военнослужащими, которые восстанавливались в Баварии после ранений.

57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрана мера пресечения.

беженцыБельгияубийство
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