ССО в Курской области уничтожили группу россиян, которые направлялись на Сумщину
Суббота, 7 июня 2025, 11:34
Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций уничтожили группу противника и пленили одного вражеского военнослужащего на Курском направлении у государственной границы Украины.
Источник: ССО
Детали: Отмечается, что шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области.
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Воины ССО отмечают, что предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.
После отказа рейнджеры уничтожили четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен.
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Напомним: Российская армия продолжает давить малыми пехотными группами в Сумской области, расширяя территорию для захода своих войск, сообщили раньше в ГПСУ.