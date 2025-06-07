ССО в Курской области уничтожили группу россиян, которые направлялись на Сумщину

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций уничтожили группу противника и пленили одного вражеского военнослужащего на Курском направлении у государственной границы Украины.

Источник: ССО

Детали: Отмечается, что шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области.

Реклама:

Воины ССО отмечают, что предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.

После отказа рейнджеры уничтожили четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен.

РЕКЛАМА:

Напомним: Российская армия продолжает давить малыми пехотными группами в Сумской области, расширяя территорию для захода своих войск, сообщили раньше в ГПСУ.