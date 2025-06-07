В начале недели в некоторых областях похолодает и будет дождливо

Понедельник ожидают немного холоднее, чем воскресенье - температура днем 9 июня в отдельных регионах будет достигать 15-20 градусов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Гидрометцентр

Детали: Ночью 8 июня на северо-западе Украины, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

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Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 29-34° (на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°), в северо-западной части 23-28°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

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В понедельник, 9 июня, ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-20 м/с.

В западных областях снижение температуры ночью до 10-15°, днем до 16-21°, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью 15-20°, снижение дневной до 23-28°; на остальной территории сохранится жаркая погода: ночью 17-22°, днем 27-32°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.

В Киеве в ночь на понедельник кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, снижение дневной до 26-28°.