Трамп еще не решил, применит ли "очень сильные" санкции против России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости".

Источник: Трамп во время общения с журналистом на борту Air Force One, "Европейская правда"

Детали: Трамп заверил: если "он решит", что Россия "не собирается заключать соглашение или останавливать кровопролитие" – тогда введет дополнительные санкции.

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Он отметил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют решение за ним.

"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект – решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это именно так, и это сэкономит много времени, если так и будет. Меня это устраивает. Я еще не решил, применю ли его. Это очень сильный законопроект", – добавил Трамп.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

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Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном ужесточении санкций против России.

Также СМИ писали, что администрация Трампа призвала Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.