Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп еще не решил, применит ли "очень сильные" санкции против России

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 13:40
Трамп еще не решил, применит ли очень сильные санкции против России
фото: getty images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости".

Источник: Трамп во время общения с журналистом на борту Air Force One, "Европейская правда"

Детали: Трамп заверил: если "он решит", что Россия "не собирается заключать соглашение или останавливать кровопролитие" – тогда введет дополнительные санкции.

Реклама:

Он отметил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют решение за ним.

"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект – решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это именно так, и это сэкономит много времени, если так и будет. Меня это устраивает. Я еще не решил, применю ли его. Это очень сильный законопроект", – добавил Трамп.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

РЕКЛАМА:

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном ужесточении санкций против России.

Также СМИ писали, что администрация Трампа призвала Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.

ТрампсанкцииРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ море в Затоке два человека погибли, подорвавшись на мине
Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників
видеоССО в Курской области уничтожили группу россиян, которые направлялись на Сумщину
Над Россией сбили истребитель Су-35
Зеленский об операции "Паутина": Я хотел использовать только наше оружие
фотоМассированная атака на Харьков: три человека погибли, 17 ранены, масштабные разрушения
Все новости...
Трамп
Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца
Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала российские удары
Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая для обсуждения торговых противоречий
Последние новости
15:25
Ромен Барде vs Тибо Пино. Кто был главной французской надеждой велоспорта поколения?
15:25
Россия заявила о срыве обмена пленными по вине Украины, Коорштаб опроверг
15:03
Минобороны Финляндии облили краской
14:45
Китай готов ускорить одобрение экспорта редкоземельных металлов в ЕС
14:43
"Живые, и это главное": раненые работники ГСЧС поделились фото из больницы и рассказали о своем состоянии
14:40
фотоЗа утро в Донецкой области погибли еще трое гражданских
14:19
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $25,5 млн
14:11
обновленоВ море в Затоке два человека погибли, подорвавшись на мине
13:51
футболСборная Украины объявила заявку на матч против Канады
13:51
Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників
Все новости...
Реклама:
Реклама: