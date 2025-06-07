В море в Затоке два человека погибли, подорвавшись на мине
Суббота, 7 июня 2025, 14:11
Утром 7 июня два человека погибли в результате подрыва мины в курортной Затоке Одесской области.
Источник: "Думская" со ссылкой на правоохранителей, Нацполиция Одесской области
Детали: В соцсетях публикуют фотографию с пляжа, на которой видно лежащего человека и толпу возле него.
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Обновлено: Впоследствии полиция подтвердила информацию о гибели двух человек.
Предварительно установлено, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин.
Полиция напоминает, что по правилам режима военного положения запрещено выходить на пляжные участки Одесской области и заходить в воду.