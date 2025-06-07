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В Днепре взорвали авто прокурора, СБУ задержала агентов России

Ольга КацимонСуббота, 7 июня 2025, 15:58
В Днепре взорвали авто прокурора, СБУ задержала агентов России
СБУ

Правоохранители по горячим следам разоблачили и задержали двух агентов российских спецслужб, которые 6 июня подорвали автомобиль сотрудника прокуратуры в Днепре.

Источники: сообщение Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора, Национальной полиции

Детали: Агентами оказались двое мужчин, 50 и 30 лет, которых Россия завербовала через Telegram-каналы с предложениями "лёгких денег".

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Сначала они отслеживали маршруты потенциальной жертвы. Затем заложили самодельное взрывное устройство в определённом месте возле автомобиля прокурора в одном из районов Днепра.

 

Позже они активировали взрывное устройство и установили рядом с местом теракта устройство дистанционного наблюдения и управления. Водитель услышал подозрительный звук и успел выбежать из автомобиля.

Правоохранители обнаружили мобильный телефон, с помощью которого осуществлялось дистанционное управление подрывом и велась видеозапись.

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Дословно: "Установлено, что они причастны к подрыву самодельного взрывного устройства (СВУ) под автомобилем одного из сотрудников местной прокуратуры. В результате этого преступления правоохранитель получил лёгкие телесные повреждения, а его транспортное средство полностью уничтожено".

 

Дополнительно: По данным медиков, жизни прокурора ничего не угрожает.

Для раскрытия преступления были проанализированы камеры видеонаблюдения и установлен маршрут передвижения злоумышленников.

В настоящее время оба задержанных сотрудничают со следствием и дают показания. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, совершённый группой лиц.

 

Предистория: 

СБУДнепртеракт
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