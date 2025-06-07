Операция "Паутина": СБУ показала путь FPV-дрона от вылета до поражения самолета

СБУ обнародовала новое видео со спецоперации "Паутина", на котором зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

Источник: Служба безопасности Украины

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина»: кадри показують шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака



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Детали: В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и без препятствий залетает на территорию аэродрома, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Предыстория:

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