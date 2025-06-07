Операция "Паутина": СБУ показала путь FPV-дрона от вылета до поражения самолета
Суббота, 7 июня 2025, 16:22
СБУ обнародовала новое видео со спецоперации "Паутина", на котором зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".
Источник: Служба безопасности Украины
СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина»: кадри показують шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака
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Детали: В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и без препятствий залетает на территорию аэродрома, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.
Предыстория:
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- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолёты стратегической авиации на четырёх российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. По данным СБУ, ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
- В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией: по оценкам Альянса, не менее 40 самолетов были повреждены, из них от 10 до 13 полностью уничтожены.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что в этой операции спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование со складов союзников.