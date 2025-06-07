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В МИД отреагировали на убийство в Бельгии жены и дочери украинского военного

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 7 июня 2025, 16:48
В МИД отреагировали на убийство в Бельгии жены и дочери украинского военного
место происшествия, фото: VRT NWS

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать под особым контролем дело о вероятном убийстве в бельгийском городе Хасроде двух граждан Украины – матери и ее 6-летней дочери.

Источник: пресс-служба МИД в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в одном из домов.

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"Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются. Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В городе Хасроде в доме найдены мертвыми украинки: 46-летнюю мать и ее 6-летнюю дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено.

Прокуратура начала расследование по факту двойного убийства. Муж погибшей в настоящее время воюет в Украине.

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В прошлом году в Германии убили двух граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения. Как оказалось позже – они были военнослужащими, которые восстанавливались в Баварии после ранений. 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.

МИДБельгия
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