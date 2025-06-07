Трое человек ранены на Харьковщине в результате удара российского дрона
В Чугуевском районе Харьковской области в результате атаки российского беспилотника пострадали трое мирных жителей.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Инцидент произошёл в воскресенье, 7 июня, около 13:00 в посёлке Старый Салтов.
По предварительным данным следствия, дрон-камикадзе "Ланцет" ударил по земле между магазином и церковью, повреждены несколько автомобилей.
В результате взрыва ранения получили две женщины в возрасте 46 и 52 лет и один мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Прокуратура квалифицирует инцидент как военное преступление по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, прокуроры и следователи полиции документируют преступления, совершённые российскими военными.
Предыстория:
- В результате ночного удара по Харькову 7 июня погибли трое человек, 22 получили ранения, среди них - младенец 1,5 месяца.