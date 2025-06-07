Трое человек ранены на Харьковщине в результате удара российского дрона

В Чугуевском районе Харьковской области в результате атаки российского беспилотника пострадали трое мирных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Инцидент произошёл в воскресенье, 7 июня, около 13:00 в посёлке Старый Салтов.

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По предварительным данным следствия, дрон-камикадзе "Ланцет" ударил по земле между магазином и церковью, повреждены несколько автомобилей.

В результате взрыва ранения получили две женщины в возрасте 46 и 52 лет и один мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Прокуратура квалифицирует инцидент как военное преступление по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, прокуроры и следователи полиции документируют преступления, совершённые российскими военными.

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