Павел: Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не дошла до Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо сделать все возможное для завершения войны в Украине и предотвращения распространения войны на Чешскую Республику.

Источник: Павел в субботу у памятников в Шумавских горах, чтя память американских солдат, павших во Второй мировой войне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Детали: Павел почтил память солдат США в двух вымерших шумавских селах – Журже и Грубергу. 5 и 6 мая 1945 года в отдаленных местах между Гартманице и Железной Рудой состоялись одни из последних боев.

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По его словам, оглядываясь назад, понимаешь, насколько абсурдной была ситуация, когда до официального завершения войны оставались считанные дни, а столько молодых людей погибло бессмысленно.

"И, к сожалению, это происходит и сегодня", – сказал он. И именно поэтому, по словам президента Чехии, нужно жить с тем, что мир не является бесплатным, он не является автоматическим, и о нем надо заботиться уже сегодня.

Прямая речь: "И если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же бессмысленно, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которые многие из нас даже не понимают, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только закончить войну в Украине, но и не допустить, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом".

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Детали: В Груберге он добавил, что хорошо помнить, что привело к началу Второй мировой войны в 1930-х годах.

"Если мы не будем достаточно внимательными, если мы вовремя не отреагируем на эти сигналы, то, возможно, наши преемники будут удивляться, как это возможно, что мы не видели, как это произошло. Так же, как мы можем удивляться сегодня, когда смотрим на 1930-е годы и спрашиваем себя, как это возможно, что они не видели этого тогда", – сказал Павел.

Что предшествовало: Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.