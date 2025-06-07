Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Павел: Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не дошла до Чехии

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 7 июня 2025, 17:45
Павел: Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не дошла до Чехии
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо сделать все возможное для завершения войны в Украине и предотвращения распространения войны на Чешскую Республику.

Источник: Павел в субботу у памятников в Шумавских горах, чтя память американских солдат, павших во Второй мировой войне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Детали: Павел почтил память солдат США в двух вымерших шумавских селах – Журже и Грубергу. 5 и 6 мая 1945 года в отдаленных местах между Гартманице и Железной Рудой состоялись одни из последних боев. 

Реклама:

По его словам, оглядываясь назад, понимаешь, насколько абсурдной была ситуация, когда до официального завершения войны оставались считанные дни, а столько молодых людей погибло бессмысленно.

"И, к сожалению, это происходит и сегодня", – сказал он. И именно поэтому, по словам президента Чехии, нужно жить с тем, что мир не является бесплатным, он не является автоматическим, и о нем надо заботиться уже сегодня.

Прямая речь: "И если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же бессмысленно, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которые многие из нас даже не понимают, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только закончить войну в Украине, но и не допустить, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом".

РЕКЛАМА:

Детали: В Груберге он добавил, что хорошо помнить, что привело к началу Второй мировой войны в 1930-х годах.

"Если мы не будем достаточно внимательными, если мы вовремя не отреагируем на эти сигналы, то, возможно, наши преемники будут удивляться, как это возможно, что мы не видели, как это произошло. Так же, как мы можем удивляться сегодня, когда смотрим на 1930-е годы и спрашиваем себя, как это возможно, что они не видели этого тогда", – сказал Павел.

Что предшествовало: Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Чехиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WP: Команда Маска подключила Белый дом к Starlink без согласования со специалистами
Обновлено, видеоРФ нанесла удар авиабомбами по центру Харькова: погибла сотрудница "Укрзализныци", 18 людей ранены
В МИД отреагировали на убийство в Бельгии жены и дочери украинского военного
Россия заявила о срыве обмена пленными по вине Украины, Коорштаб опроверг
обновленоВ море в Затоке два человека погибли, подорвавшись на мине
Обстрел Харькова: под завалами здания предприятия ищут 6 сотрудников
Все новости...
Чехия
Чехия поддерживает санкции против России на фоне недавних действий Словакии
В Украине завершают строительство завода по выпуску 155 мм боеприпасов
Чешский евродепутат пожаловался, что за делегацией следили шпионы из Словакии
Последние новости
18:59
волейболСборная Украины одолела Португалию, одержав третью подряд победу в Золотой Евролиге-2025
18:43
видеоПолк К-2 показал, как наземные роботы эвакуируют раненых военных
18:20
В Норвегии осудили врача за сексуальное насилие в отношении 94 женщин
18:19
WP: Команда Маска подключила Белый дом к Starlink без согласования со специалистами
18:07
Обновлено, видеоРФ нанесла удар авиабомбами по центру Харькова: погибла сотрудница "Укрзализныци", 18 людей ранены
17:47
Когда и где лучше пересекать границу в сезон отпусков: объяснили в пограничной службе
17:45
Павел: Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не дошла до Чехии
17:14
футзалSkyUp с результативным камбеком победил "Сокол" в первом бронзовом матче Экстра-лиги
17:08
"Антицерковная провокация": в ПЦУ отреагировали на мероприятие "КиевПрайда" недалеко от монастыря
17:03
Германия намерена полностью оснастить Бундесвер до 2028 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: