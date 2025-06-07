Операция "Паутина": в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что атака украинских дронов на российские аэродромы 1 июня, вероятно, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота.

Источник: Фройдинг в подкасте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50".

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Детали: По словам генерала, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским министерством обороны, пораженные самолеты А-50, которые функционируют подобно самолетам НАТО AWACS, обеспечивая воздушную обстановку, скорее всего, не были в рабочем состоянии.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось лишь несколько единиц", – сказал он.

"Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% его было повреждено в результате атаки", – добавил Фройдинг.

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По оценкам Соединенных Штатов, дерзкая атака украинских беспилотников поразила до 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них, сообщили Reuters два американских чиновника, а эксперты говорят, что Москве понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты.

Несмотря на потери, Фройдинг не видит немедленного уменьшения количества российских ударов по Украине, отмечая, что Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты в дополнение к сбросу бомб.

"Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это означает, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое воздействие", – отметил он.

Фройдинг сказал, что Россия чувствовала себя в безопасности на своей огромной территории, что также объясняет, почему самолеты были мало защищены.

"После этой успешной операции это больше не соответствует действительности. России придется усилить меры безопасности", – сказал генерал.

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