Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Операция "Паутина": в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 7 июня 2025, 19:27
Операция Паутина: в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%
операция "Паутина", скриншот видео СБУ

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что атака украинских дронов на российские аэродромы 1 июня, вероятно, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота.

Источник: Фройдинг в подкасте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50".

Реклама:

Детали: По словам генерала, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским министерством обороны, пораженные самолеты А-50, которые функционируют подобно самолетам НАТО AWACS, обеспечивая воздушную обстановку, скорее всего, не были в рабочем состоянии.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось лишь несколько единиц", – сказал он.

"Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% его было повреждено в результате атаки", – добавил Фройдинг.

РЕКЛАМА:

По оценкам Соединенных Штатов, дерзкая атака украинских беспилотников поразила до 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них, сообщили Reuters два американских чиновника, а эксперты говорят, что Москве понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты.

Несмотря на потери, Фройдинг не видит немедленного уменьшения количества российских ударов по Украине, отмечая, что Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты в дополнение к сбросу бомб.

"Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это означает, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое воздействие", – отметил он.

Фройдинг сказал, что Россия чувствовала себя в безопасности на своей огромной территории, что также объясняет, почему самолеты были мало защищены.

"После этой успешной операции это больше не соответствует действительности. России придется усилить меры безопасности", – сказал генерал.

Предыстория:

  • 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолёты стратегической авиации на четырёх российских аэродромах.
  • Глава СБУ Василий Малюк заявил, что всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. По данным СБУ, ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
  • В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией: по оценкам Альянса, не менее 40 самолетов были повреждены, из них от 10 до 13 полностью уничтожены.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что в этой операции спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование со складов союзников.

ГерманияРосcияавиабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский: В Харькове уже более 40 раненых, это удары не "в ответ"
Операция "Паутина": в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%
WP: Команда Маска подключила Белый дом к Starlink без согласования со специалистами
В МИД отреагировали на убийство в Бельгии жены и дочери украинского военного
обновленоВ море в Затоке два человека погибли, подорвавшись на мине
Обстрел Харькова: под завалами здания предприятия ищут 6 сотрудников
Все новости...
Германия
Германия и США обязаны оказывать большее давление на Россию – Мерц после встречи с Трампом
РФ запустила разведывательный самолет над Балтийским морем: Германия поднимала истребители
Сладкая парочка "Эдмонтона" против стаи "Пантер". Разбираем сильные и слабые стороны финалистов Кубка Стэнли
Последние новости
21:20
Канада продлила на год беспошлинный режим торговли с Украиной
21:09
Зеленский: На днях уничтожены 3 установки "Искандер", повреждены вертолеты и логистика РФ
20:50
Онофрийчук стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье
20:35
Вэнс надеется, что Маск еще вернется в ряды трампистов
20:05
обновленоЗеленский: В Харькове уже более 40 раненых, это удары не "в ответ"
19:53
Глава МИД Латвии отреагировала на последние атаки РФ на Украину
19:52
Украинский велогонщик Царенко выиграл этап на Туре Словении
19:52
видео16 раз выполнил смертельно опасный трюк: актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса
19:37
За неделю Нацбанк продал 639 миллионов долларов
19:27
Операция "Паутина": в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%
Все новости...
Реклама:
Реклама: