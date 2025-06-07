Зеленский: На днях уничтожены 3 установки "Искандер", повреждены вертолеты и логистика РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил об уничтожении Силами обороны трех вражеских установок "Искандер", повреждении военных вертолетов и новых поражениях российской военной логистики и аэродромов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня докладывали министр обороны Украины (Рустем – ред.) Умеров, главком (Александр – ред.) Сырский – о действиях наших ребят на передовой прежде всего. Есть за что поблагодарить.

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Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян – именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим общинам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" – это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитый российский военный самолет Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов.

Это помогает нашей защите – каждое осложнение для России имеет значение для нас".

Детали: Зеленский подчеркнул, что россияне пытаются показать, что они якобы не поддаются никакому давлению.

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"Но очень важно, чтобы мир понимал: так же как давление заставило Россию войти в переговорный процесс, давление может заставить Россию стать реалистом в процессе переговоров. Именно в результате давления это возможно, и прежде всего санкций на российскую нефть и на тех, кто с Россией до сих пор торгует. Россия должна закончить эту войну, которую она начала. Надо дожать их до этого", – сказал он.

Предыстория: