Зеленский: На днях уничтожены 3 установки "Искандер", повреждены вертолеты и логистика РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил об уничтожении Силами обороны трех вражеских установок "Искандер", повреждении военных вертолетов и новых поражениях российской военной логистики и аэродромов.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня докладывали министр обороны Украины (Рустем – ред.) Умеров, главком (Александр – ред.) Сырский – о действиях наших ребят на передовой прежде всего. Есть за что поблагодарить.
Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян – именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим общинам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" – это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитый российский военный самолет Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов.
Это помогает нашей защите – каждое осложнение для России имеет значение для нас".
Детали: Зеленский подчеркнул, что россияне пытаются показать, что они якобы не поддаются никакому давлению.
"Но очень важно, чтобы мир понимал: так же как давление заставило Россию войти в переговорный процесс, давление может заставить Россию стать реалистом в процессе переговоров. Именно в результате давления это возможно, и прежде всего санкций на российскую нефть и на тех, кто с Россией до сих пор торгует. Россия должна закончить эту войну, которую она начала. Надо дожать их до этого", – сказал он.
Предыстория:
- 5 июня Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области. Сообщалось, что в результате удара одна российская пусковая установка оперативно-тактического комплекса "Искандер" взорвалась, еще две, по предварительным оценкам, получили серьезные повреждения.
- В ночь на 6 июня Силы обороны нанесли успешный удар по 2-м российским аэродромам в Саратовской и Рязанской областях базирования авиации россиян и по другим важным военным объектам.
- Кроме того, российские телеграм-каналы сообщали, что в ночь на 6 июня в результате атаки украинских беспилотников на аэропорт "Брянск" был уничтожен российский боевой вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35. Подтверждения этой информации не было.
- 7 июня в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении был сбит российский истребитель Су-35.