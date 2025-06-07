Новоизбранный президент Польши заявил, что "на данный момент" против вступления Украины в ЕС

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на данный момент не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Источник: Навроцкий в интервью венгерскому изданию Mandiner

Детали: Победителя польских президентских выборов спросили о его отношении к идее принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре.

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"На данный момент я против вступления Украины в Европейский Союз", – сказал он.

При этом Навроцкий отметил, что Польша должна "поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения".

Он добавил, что для него и для всего региона наибольшую угрозу представляет РФ.

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"Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с Владимиром Путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к Российской Федерации, где меня, кстати, преследуют как президента Института национальной памяти. Мне грозит пять лет заключения в тюрьме", - сказал Навроцкий.

Прямая речь: "С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией, но Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, имеют свои интересы.

Например, Польша имеет такой интерес к эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент, не соглашусь на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам. Я вижу Украину как страну, которая, хотя и очень мужественно защищается от Российской Федерации, также должна уважать интересы других стран, которые в остальном поддерживают Украину".

Что предшествовало: Во втором туре выборов президента Польши, по итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

В январе тогда еще кандидат в президенты Навроцкий заявлял, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО". Украинское внешнеполитическое ведомство тогда отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".

Подробнее о выборах в Польше читайте здесь: Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.