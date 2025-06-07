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Генштаб: Россияне 55 раз атаковали на Покровском направлении и почти 30 – на Курском

Катерина ТищенкоСуббота, 7 июня 2025, 23:10
Генштаб: Россияне 55 раз атаковали на Покровском направлении и почти 30 – на Курском
фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток произошло 155 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении зафиксировано 55 вражеских атак, на Курском – 29.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении захватчики 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Горехово, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны отразили 51 атаку, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

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Только на этом направлении украинские воины обезвредили 317 оккупантов, из них 179 — безвозвратно. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 37 мотоциклов, 21 БПЛА, спутниковый терминал и генератор; кроме этого, повреждены пять автомобилей и три артиллерийские системы оккупанта.

На Курском направлении украинские воины отразили 28 атак, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении в субботу произошло 19 боевых столкновений, из которых пять продолжаются.

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На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении произошло 10 боевых столкновений в районе Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечиного. До сих пор продолжается одна вражеская атака.

На Торецком направлении защитники отбили 10 атак войск агрессора вблизи Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки, еще одно сражение продолжается.

На Харьковском направлении защитники отбили атаку врага вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник предпринял попытку штурма в районе Степовой Новоселовки, успеха не имел.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают.

На Ореховском направлении защитники остановили продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки наступления.

Генштабвойна
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