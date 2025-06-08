В российский химкомбинат "Азот" попал дрон, возник пожар – соцсети

Российские паблики сообщают о вероятном попадании дрона в химкомбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ.

Источник: Astra, другие российские паблики

Детали: Сообщается, что якобы не менее пяти взрывов прогремели в Новомосковске.

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В пабликах добавляют, что местные жители слышали от пяти до восьми взрывов.

Местные телеграм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот". Информация уточняется.

Справка: Как указано на сайте предприятия, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из лидеров в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

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Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особо чистую азотную кислоту, аргон, метанол.

Что предшествовало: Ранее химкомбинат "Азот" дроны атаковали в ночь на 24 мая.