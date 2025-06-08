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Точицкий предупредил о фейковом документе о якобы приостановке эксгумации погибших поляков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 01:30
Точицкий предупредил о фейковом документе о якобы приостановке эксгумации погибших поляков
Николай Точицкий, фото: Facebook

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил о фальшивом документе, распространенном в интернете как письмо за его подписью.

Источник: Точицкий в Facebook

Прямая речь Точицкого: "В социальных сетях и среди польской аудитории распространяется информация о якобы решении Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области.

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Эта информация, изложенная якобы в письме за моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей".

Детали: Точицкий напомнил, что полевой этап поисковых и эксгумационных работ в Пужниках был успешно завершен 10 мая 2025 года.

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Он добавил: "Польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом".

Прямая речь Точицкого: "Подчеркиваю – мы являемся и остаемся преданными демократическим и христианским ценностям, и мы будем и впредь достойно чтить память украинцев и поляков.

Также ожидаем оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги министра Анны Врублевской".

ПольшаУкраина
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