Точицкий предупредил о фейковом документе о якобы приостановке эксгумации погибших поляков
Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил о фальшивом документе, распространенном в интернете как письмо за его подписью.
Источник: Точицкий в Facebook
Прямая речь Точицкого: "В социальных сетях и среди польской аудитории распространяется информация о якобы решении Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области.
Эта информация, изложенная якобы в письме за моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей".
Детали: Точицкий напомнил, что полевой этап поисковых и эксгумационных работ в Пужниках был успешно завершен 10 мая 2025 года.
Он добавил: "Польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом".
Прямая речь Точицкого: "Подчеркиваю – мы являемся и остаемся преданными демократическим и христианским ценностям, и мы будем и впредь достойно чтить память украинцев и поляков.
Также ожидаем оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги министра Анны Врублевской".