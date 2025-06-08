Синегубов: Оккупанты не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал, с чем связывает массированные российские атаки на Харьков 7 июня.
Источник: Синегубов в комментарии общественному вещанию "Суспільне Харків"
Прямая речь Синегубова: "РФ не может смириться (с поражениями – ред.) на поле боя и все больше терроризирует наше местное население.
Плюс бьет и по бизнесу. Они не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове".
"Думаю, целью является энергосектор, однако наши Вооруженные силы также работают над противодействием этому".
Что предшествовало: В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет.
В результате ночного российского удара по Харькову насчитали, кроме трех погибших, 22 раненых, среди них младенец 1,5 месяца.
В субботу около 17.35 Россия нанесла удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.
30-летняя сотрудница "Укрзализныци" погибла. Президент Владимир Зеленский сообщил о более 40 раненых.
В больнице скончался один из раненых в результате удара УАБами по Харькову 7 июня, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, ранее было известно об одной погибшей.