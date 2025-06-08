Рубио заявил о важности продолжения переговоров Украины и РФ – Госдеп

Государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро заявил о важности продолжения украинско-российских переговоров.

Источник: заявление пресс-секретаря Госдепа Темми Брюс

Дословно из заявления: "Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира".

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Детали: Отмечается также, что Рубио и Барро обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку США усилий Израиля против ХАМАС и предотвращение разработки или получения Ираном ядерного оружия.

Напомним: По итогам переговоров 2 июня в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих.