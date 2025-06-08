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В ISW проанализировали, что может изменить представление Путина о войне и посадить его за стол переговоров

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 05:22
В ISW проанализировали, что может изменить представление Путина о войне и посадить его за стол переговоров
Путин, фото: сайт Кремля

В Институте изучения войны убеждены, что западная военная помощь Украине и потери РФ на поле боя способны поколебать представления правителя России Владимира Путина о войне и заставить его сесть за стол переговоров.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Любое усиление экономического давления на Россию – хотя и является позитивным политическим шагом – само по себе недостаточно, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров или изменить его представления о победе".

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Детали: По мнению аналитиков, продолжение западной военной помощи Украине остается ключевым для осуществления кампании давления на Россию, которая может заставить Путина пересмотреть его представления.

Дословно из отчета: "Теория победы Путина основана на предположении, что российские военные могут поддерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут обороняться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину".

Детали: Эксперты предполагают, что стратегия Путина, вероятно, и в дальнейшем будет определять его нежелание существенно взаимодействовать с США и Украиной по мирным переговорам.

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Они добавляют, что достижение мира в Украине, приемлемого для интересов США, требует длительных потерь России на поле боя или ее значительного поражения на фронте.

В ISW убеждены, что США должны продолжать оказывать военную помощь Украине, ведь потери России на поле боя остаются ключевым фактором ее нынешних проблем с техникой, живой силой и экономикой.

Дословно: "Западная помощь, в частности системы вооружения, которые только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и в необходимом объеме, позволит украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить продвижение России и нанести еще более серьезные потери российским военным".

Детали: Специалисты института отмечают, что рост потерь РФ на поле боя, особенно если они не будут соответствовать достигнутым территориальным завоеваниям, создадут риск для усилий Путина балансировать между расходами на войну и социально-экономическими потребностями и сохранять его поддержку внутри страны.

Напомним: 3 июня заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение быстрой и полной победы России", а не достижение "компромиссного мира".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 7 июня заявил, что без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит Силам обороны Украины "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил".

ISWПутинроссийско-украинская война
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