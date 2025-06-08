В Колумбии совершили покушение на сенатора и потенциального кандидата в президенты
В столице Колумбии Боготе совершили покушение на сенатора и потенциального кандидата в президенты Мигеля Урибе.
Источник: CNN
Детали: Издание отмечает, что 39-летний член оппозиционной консервативной партии Демократический центр намеревался баллотироваться на президентских выборах в следующем году.
"Вооруженные лица выстрелили ему в спину, когда он участвовал в предвыборном мероприятии около 17:00", – говорится в заявлении партии.
Мэр Боготы Карлос Галан заявил, что Урибе получает неотложную помощь после нападения в столичном районе Фонтибон, а подозреваемый в нападении арестован.
Покушение осудили правительство Колумбии и партия Демократический центр, а также бывшие президенты и другие региональные лидеры.
Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал, выразив солидарность семье сенатора.
Министерство иностранных дел Колумбии назвало нападение "прямым посягательством на демократию, уважение к различиям и свободное осуществление политики в нашей стране". Оно призвало власти "полностью выяснить обстоятельства этого серьезного инцидента".
Партия Демократический центр назвала стрельбу "неприемлемым актом насилия".
По меньшей мере четыре бывших президента – Эрнесто Сампер, Альваро Урибе, Хуан Мануэль Сантос и Иван Дуке – выступили с осуждением.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа выразил соболезнования семье Урибе, добавив, что "мы осуждаем все формы насилия и нетерпимости".
Управление ООН по правам человека в Боготе призвало власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
"Мы призываем к обеспечению политических прав и политических дебатов, свободных от насилия", – говорится в его сообщении в сети X.