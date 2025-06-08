В Москве заявили об атаке беспилотников, не работали аэропорты

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников, летевших на город, приостанавливали работу два аэропорта.

Источник: Собянин в соцсетях, росСМИ и паблики со ссылкой на Росавиацию

Детали: После 4 утра Собянин начал сообщать, что их ПВО якобы сбивала беспилотники, летевшие на Москву.

Реклама:

К 5:59 он насчитал три якобы сбитых БПЛА.

А в 6:51 сообщил еще о трех якобы сбитых дронах, в 7:06 – о еще двух.

В каждом сообщении об атаке беспилотников Собянин добавил, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

РЕКЛАМА:

В 6:53 появилась информация о приостановке работы аэропортов "Внуково" и "Домодедово".

Обновлено: В 7:42 сообщили о возобновлении работы московских аэропортов.