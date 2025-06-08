Генштаб обновил данные о потерях врага: минус 1120 оккупантов и российский самолет
Воскресенье, 8 июня 2025, 07:40
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1120 оккупантов, российский самолет, 2 системы ПВО и 7 танков врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 996150 (+1120) человек,
- танков – 10911 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин – 22748 (+11) ед.,
- артиллерийских систем – 28892 (+42) ед.,
- средств ПВО – 1183 (+2) ед.,
- самолетов – 414 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39651 (+158) ед.,
- крылатых ракет – 3315 (+7) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51225 (+146) ед.,
- специальной техники – 3911 (+3) ед.