В России заявили об атаке якобы более 60 "украинских БПЛА"
Воскресенье, 8 июня 2025, 07:56
В России заявили, что с вечера субботы до утра воскресенья территории РФ и оккупированный Крым якобы атаковали более 60 "украинских беспилотников".
Источник: Минобороны России
Дословно: "В период с 23.00 мск (по московскому времени – ред.) 7 июня до 7.30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".
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Детали: В российском ведомстве отметили, что беспилотники якобы были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над оккупированным Крымом.