Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили

За сутки 7-8 июня в Херсонской области от российских атак один человек погиб, а 10 получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В частности, именно в субботу из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 - получили ранения.

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Уже в воскресенье ориентировочно в 7:30 россияне атаковали Антоновку с дрона.

Под удар вражеского БпЛА попал мужчина, 43 лет. У него - минно-взрывная травма и осколочные ранения ног, он в больнице.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.