Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 09:49
Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили
фото: getty images

За сутки 7-8 июня в Херсонской области от российских атак один человек погиб, а 10 получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В частности, именно в субботу из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 - получили ранения.

Реклама:

Уже в воскресенье ориентировочно в 7:30 россияне атаковали Антоновку с дрона.

Под удар вражеского БпЛА попал мужчина, 43 лет. У него - минно-взрывная травма и осколочные ранения ног, он в больнице.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.

РЕКЛАМА:

Херсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых
Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток
ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"
Синегубов: Оккупанты не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове
Бывший боевой медик заявил, что, несмотря на право на отсрочку, его 3 дня удерживали в ТЦК
Новоизбранный президент Польши заявил, что "на данный момент" против вступления Украины в ЕС
Все новости...
Херсонская область
В Днепропетровской и Херсонской областях есть погибшие из-за российских атак
На Херсонщине армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на авто скорой: пострадали медики
Армия РФ ранила жителя Берислава на Херсонщине
Последние новости
11:42
СМИ: В США считают, что "месть" РФ за "Паутину" еще впереди
11:26
В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых
11:09
Meta ведет переговоры об инвестициях в Scale AI на $10 миллиардов
11:09
На "Киевпрайде" между военным и полицейским разгорелся конфликт: открыто уголовное производство
10:50
Сумщина: из-за атаки дрона ранена беременная
10:31
Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток
10:13
Партия Ле Пен стала бы победителем на досрочных выборах – опрос
09:49
Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили
09:30
В Мюнхене женщина с ножом набросилась на прохожих в центре города, ее застрелили
09:07
ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"
Все новости...
Реклама:
Реклама: