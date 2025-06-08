Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили
Воскресенье, 8 июня 2025, 09:49
За сутки 7-8 июня в Херсонской области от российских атак один человек погиб, а 10 получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: В частности, именно в субботу из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 - получили ранения.
Реклама:
Уже в воскресенье ориентировочно в 7:30 россияне атаковали Антоновку с дрона.
Под удар вражеского БпЛА попал мужчина, 43 лет. У него - минно-взрывная травма и осколочные ранения ног, он в больнице.
По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.
РЕКЛАМА: