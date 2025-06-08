Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 10:31
Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток
Фото: VRT NWS

16-летний сын убитой в Бельгии украинки с дочерью признался, что это он нанес семье смертельные ранения и поджег дом.

Источник: De Standaard, "Европейская правда"

Детали: В прокуратуре Левена заявили, что 16-летний сын из семьи убитых в Хасроде украинцев после пятичасового допроса признался, что это он нанес ранения матери и сестре и поджег дом.

Реклама:

В воскресенье юноша предстанет перед ювенальным судом, поскольку является несовершеннолетним.

Напомним, случай произошел в пятницу 6 июня. В доме, где проживала семья украинского военного, утром заметили пожар. Внутри нашли со смертельными ножевыми ранениями 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. В пожаре погиб также пес. Старший сын в то время был в школе на уроках, сначала его считали пострадавшим.

Семья приехала в Бельгию в начале полномасштабной войны. Еще одна совершеннолетняя дочь из семьи проживает в Ирландии. Отец является военнослужащим и работает на эвакуационном звене.

РЕКЛАМА:

В МИД Украины поручили посольству Украины в Бельгии держать дело на особом контроле.

Бельгияубийствобеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых
Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток
ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"
Синегубов: Оккупанты не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове
Бывший боевой медик заявил, что, несмотря на право на отсрочку, его 3 дня удерживали в ТЦК
Новоизбранный президент Польши заявил, что "на данный момент" против вступления Украины в ЕС
Все новости...
Бельгия
В МИД отреагировали на убийство в Бельгии жены и дочери украинского военного
В Бельгии убили украинку и ее дочь, место преступления подожгли – СМИ
Отказ от российского газа: Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии
Последние новости
12:13
СМИ: Маск и министр финансов подрались во время спора в Белом доме
12:04
Что такое японская ходьба и какая от нее польза? Объясняет наука
11:58
теннисЧетвертьфинал Свитолиной, титул Гофф, сенсационная Буассон: итоги Ролан Гаррос 2025
11:42
СМИ: В США считают, что "месть" РФ за "Паутину" еще впереди
11:26
В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых
11:09
Meta ведет переговоры об инвестициях в Scale AI на $10 миллиардов
11:09
На "Киевпрайде" между военным и полицейским разгорелся конфликт: открыто уголовное производство
10:50
Сумщина: из-за атаки дрона ранена беременная
10:31
Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток
10:13
Партия Ле Пен стала бы победителем на досрочных выборах – опрос
Все новости...
Реклама:
Реклама: