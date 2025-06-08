Сумщина: из-за атаки дрона ранена беременная
Воскресенье, 8 июня 2025, 10:50
В результате атаки российского ударного БПЛА по территории Недригайловской общины на Сумщине ранена 28-летняя беременная женщина.
Источник: Сумская прокуратура
Детали: Кроме нее, ранения получила также 43-летняя женщина.
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Также там повреждены машины, магазины.
По предварительным данным, оккупанты атаковали "Ланцетом".
Позже стало известно, что враг нанес удар беспилотником по мирным жителям Есманьской громады Шосткинского района.
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Ранен 60-летний мужчина.
Напомним: Россия оккупировала село Локня в Сумской области, сообщили ранее аналитики.