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Сумщина: из-за атаки дрона ранена беременная

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 10:50
Сумщина: из-за атаки дрона ранена беременная
ланцет, фото: тасс

В результате атаки российского ударного БПЛА по территории Недригайловской общины на Сумщине ранена 28-летняя беременная женщина.

Источник: Сумская прокуратура

Детали: Кроме нее, ранения получила также 43-летняя женщина.

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Также там повреждены машины, магазины.

По предварительным данным, оккупанты атаковали "Ланцетом".

Позже стало известно, что враг нанес удар беспилотником по мирным жителям Есманьской громады Шосткинского района.

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Ранен 60-летний мужчина.

Напомним: Россия оккупировала село Локня в Сумской области, сообщили ранее аналитики.

Сумская область
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