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В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 11:26
В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых
фото: НПУ

За прошедшие сутки 7 июня враг убил шесть жителей Харьковщины, еще 44 человека были ранены.

Источник: Нацполиция

Детали: Под ударами находились город Харьков, Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы - оккупанты применили ракеты, управляемые авиабомбы, барражирующие боеприпасы и ударные беспилотники.

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Утром 7 июня враг совершил массированный обстрел с применением КАБов, ракет и БпЛА "Герань-2" по Харькову. Погибли трое граждан - женщины 59 и 86 лет и 32-летний мужчина. Еще 22 человека получили ранения.

Вечером россияне с применением ФАБ ударили по детской железнодорожной дороге. На месте погибла 30-летняя женщина, различные травмы получили 18 граждан. В результате полученных ранений в больнице скончался 63-летний мужчина.

Из-за ударов по Харьковскому району повреждены жилые дома, автомобили. В результате попадания вражеского КАБа в поселке Казачья Лопань погиб 73-летний мужчина. Еще один местный житель 46 лет получил ранения.

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В поселке Старый Салтов беспилотник попал между зданием магазина и местной церковью. Пострадали три человека - женщины 46 и 50 лет и 30-летний мужчина.

В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела КАБ ранен 45-летний мужчина.

ХарьковХарьковская область
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