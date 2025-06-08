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ТЦК: Бывший боевой медик Замрий не имел права на отсрочку

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 12:25
ТЦК: Бывший боевой медик Замрий не имел права на отсрочку
замрий, фото с фб

В Черновицком областном ТЦК отреагировали на публикацию в соцсетях Романа Замрия, который сообщал, что его удерживали в ТЦК три дня несмотря на отсрочку, заявив, что он такой отсрочки не имел.

Источник: Черновицкий областной ТЦК и СП

Дословно: "Комментарий относительно публикаций в соцсетях Романа Замрия:

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4 июня, во второй половине дня гражданин был остановлен на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и приглашен для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.

Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы.

В помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился в ожидании отправки".

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Детали: В ТЦК заверили, что их представители "действовали в рамках закона, противоправных действий в отношении гражданина не было".

Отмечается, что уже на следующий день, 5 июня, военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП.

Дословно: "На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.

Относительно жалоб, высказанных гражданином - данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц".

мобилизацияТЦКЧерновицкая область
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