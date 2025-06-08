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Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину в Минске

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 14:17
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину в Минске
все фото: белта

Александр Лукашенко на церемонии открытия Национального футбольного стадиона предложил поставить в Минске памятник Председателю КНР Си Цзиньпину.

Источник: "Белта"

Детали: Сообщается, что во время визита Лукашенко в Китай Си Цзиньпин неожиданно продемонстрировал ему два макета - бассейна международного уровня и футбольного стадиона.

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Председатель КНР тогда заявил, что строительство этих объектов будет подарком для белорусского народа.

 

Прямая речь Лукашенко: "Я сразу не поверил, хорошо зная Китай, китайцев. Но потом подумал: китайцы просто так зря ничего не говорят. А тем более первое лицо. Вот с этого все началось".

Детали: По словам Лукашенко, стадион был построен "относительно быстро", а также появился в белорусской столице и новый бассейн международного класса.

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Прямая речь Лукашенко: "Мы официально открываем величайший "памятник". Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая, - ред.): впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину.

 

Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион".

Лукашенко
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