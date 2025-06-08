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Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России

Ирина Кутелева, Ольга КацимонВоскресенье, 8 июня 2025, 17:26
Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России
Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Источник: Reuters, передаёт "Европейская правда"

Детали: Фицо отметил, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, однако назвал соответствующую резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.

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Дословно: "Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую".

Он также добавил, что не может поддержать никакие меры по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

Дословно: "Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счёт Словакии".

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Предыстория: 

  • Парламент Словакии 5 июня принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.
  • 4 июня президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.
  • В марте Фицо уже угрожал заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если они, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

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СловакияФицосанкцииРосcия
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