РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: двое человек ранены
Двое человек пострадали в течение дня в результате серии атак российскими войсками по Днепропетровской области, под обстрел попали Никопольский и Межевский районы.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: В Никопольском районе российские оккупанты применили FPV-дроны, тяжёлую артиллерию и боеприпасы, сброшенные с БПЛА. В райцентре Никополь ранены двое мужчин, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Дословно: "Во время ударов в райцентре пострадали двое мужчин. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое".
Детали: Повреждены частный дом, шесть автомобилей и хозяйственное строение. Ещё одно здание уничтожено огнём.
Обстрелы также затронули Покровскую и Межевскую общины. В частности, Межевскую общину в Синельниковском районе россияне атаковали беспилотником и разрушили дом местных жителей.
По уточнённым данным, в результате ночного обстрела в Межевской общине зафиксированы разрушения на одном из предприятий.
Предыстория:
- 7 июня россияне убили одного человека в Межевской общине Днепропетровской области.