РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: двое человек ранены

На фото: спасатели эвакуируют пострадавшего в результате атаки РФ на Днепропетровщине / Сергей Лысак

Двое человек пострадали в течение дня в результате серии атак российскими войсками по Днепропетровской области, под обстрел попали Никопольский и Межевский районы.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: В Никопольском районе российские оккупанты применили FPV-дроны, тяжёлую артиллерию и боеприпасы, сброшенные с БПЛА. В райцентре Никополь ранены двое мужчин, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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Дословно: "Во время ударов в райцентре пострадали двое мужчин. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое".

Детали: Повреждены частный дом, шесть автомобилей и хозяйственное строение. Ещё одно здание уничтожено огнём.

Обстрелы также затронули Покровскую и Межевскую общины. В частности, Межевскую общину в Синельниковском районе россияне атаковали беспилотником и разрушили дом местных жителей.

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По уточнённым данным, в результате ночного обстрела в Межевской общине зафиксированы разрушения на одном из предприятий.

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