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Киев накрыла гроза с градом, затопило улицы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 20:38
Киев накрыла гроза с градом, затопило улицы
подтопление в Киеве 8 июня, фото УП

В Киеве в воскресенье вечером прошли грозовые дожди и град, в некоторых районах произошли подтопления, повреждено имущество и автомобили.

Источник: журналисты УП, КГГА, руководитель КГГА Тимур Ткаченко в Telegram

последствия грозы в Киеве 8 июня, все фото УП
последствия грозы в Киеве 8 июня, все фото УП

Детали: Как сообщают журналисты, в частности, на некоторое время было практически парализовано движение по улице Стеценко в районе Берковецкого кладбища. Кое-где на дороги упали деревья.

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Также поднялся уровень воды на проезжей части в районе Святошино.

Перед этим КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр предупредила, что до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области ожидается гроза – I уровень опасности, желтый.

Обновлено: Позже руководитель КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате непогоды в Киеве в некоторых районах зафиксировано падение деревьев, есть поврежденное имущество и автомобили.

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"Главы РГА на связи, занимаются вопросом ликвидации последствий непогоды. Подключаем районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, Киевзеленстрой, Киевгорсвет (есть обрывы сетей), КАРС. Службы сделают все возможное", – отметил он.

Киев
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