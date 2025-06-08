Зеленский: 15 минут с Трампом в Ватикане дали больше, чем встреча в Овальном кабинете
15-минутная встреча тет-а-тет президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане помогла улучшить их отношения и "дала больше, чем встреча в Овальном кабинете" с участием большого числа людей.
Источник: интервью Зеленского ABC News, передаёт "Европейская правда"
Детали: Комментируя встречу с Трампом в Овальном кабинете, которая завершилась публичной перепалкой, Зеленский признал, что ему "было сложно".
Короткую же встречу с Трампом в Ватикане он охарактеризовал как "хорошую и продуктивную".
Прямая речь: "Я хотел бы верить, что у нас (с Трампом. — Ред.) нормальные профессиональные отношения. У меня недостаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас личные отношения".
Детали: Он также добавил, что хотел бы иметь больше общения с американским лидером.
Прямая речь: "Нужны время и возможности. 15 минут в Ватикане тет-а-тет дали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете".
Предыстория:
- Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Ватикане 26 апреля, когда десятки мировых лидеров прибыли на похороны Папы Римского Франциска.
- В Офисе президента надеются организовать встречу Зеленского с Трампом на полях саммита Группы семи, который пройдёт с 15 по 17 июня.