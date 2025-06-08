Зеленский: Обязательно в эти дни обращайте внимание на сигналы тревоги

Президент Владимир Зеленский призвал в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и сообщил об "очень непростой" ситуации на некоторых участках фронта.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину".

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Детали: Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Прямая речь: "Покровское направление, Лиманское направление, другие направления в Донецкой области, а также ситуация вдоль границы Украины в Сумской области, в Харьковской области. На некоторых участках ситуация очень сложная, но все зависит от стойкости именно наших подразделений...

Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины – от наших воинов, от каждого, кто помогает государству".

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Что предшествовало: Как сообщило 8 июня агентство Reuters, в Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию "Паутина", в результате которой на аэродромах базирования уничтожили или повредили десятки самолетов стратегической авиации.

По словам одного источника, удар может произойти "в ближайшие дни", другой собеседник предположил, что это будет комбинированная воздушная атака с применением различных средств. Еще один источник из западных дипломатических кругов сообщил, что хотя "ответ" России вероятно начался с предварительных ударов на этой неделе, далее еще будет эскалация с попытками поразить что-то символическое для Украины, как, например, правительственные учреждения.