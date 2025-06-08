Россияне атаковали Запорожье, ранен мужчина
Воскресенье, 8 июня 2025, 21:08
Российские войска атаковали Запорожье, в некоторых районах виден дым, известно о пострадавшем мужчине.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Детали: В 20:04 Федоров сообщил о взрывах в области, позже – о работе ПВО.
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Воздушные силы предупреждали об ударных БпЛА в Запорожской и ряде других областей.
Впоследствии Федоров сообщил, что россияне атаковали Запорожье.
Прямая речь: "Задымление, которое видно в некоторых районах города – результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории.
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Предварительно, один человек пострадал".
Детали: Федоров уточнил, что пострадавший – 23-летний мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести и находится в больнице.