Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Запорожье, ранен мужчина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 21:08
Россияне атаковали Запорожье, ранен мужчина
"Шахед", фото Getty Images

Российские войска атаковали Запорожье, в некоторых районах виден дым, известно о пострадавшем мужчине.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: В 20:04 Федоров сообщил о взрывах в области, позже – о работе ПВО.

Реклама:

Воздушные силы предупреждали об ударных БпЛА в Запорожской и ряде других областей.

Впоследствии Федоров сообщил, что россияне атаковали Запорожье.

Прямая речь: "Задымление, которое видно в некоторых районах города – результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории.

РЕКЛАМА:

Предварительно, один человек пострадал".

Детали: Федоров уточнил, что пострадавший – 23-летний мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести и находится в больнице.

Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером
фото, обновленоКиев накрыла гроза с градом, затопило улицы
Зеленский: Обязательно в эти дни обращайте внимание на сигналы тревоги
Зеленский: Мы очень близки к моменту, когда можно заставить РФ закончить войну
обновленоВ ТЦК заявили, что медик Замрий не имел права на отсрочку, проводится проверка
Власти хотели перенести конкурс на должность главы БЭБ из-за предполагаемых связей кандидатов с РФ
Все новости...
Запорожье
Россияне атаковали Запорожскую область более 590 раз, 5 погибших, 9 раненых – ОВА
В Запорожье горел объект инфраструктуры после российской атаки: 13 тысяч абонентов без света
Российская армия обстреляла агропредприятие на Запорожье
Последние новости
22:37
Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, в Киевской области работает ПВО
22:18
В Харьковской области россияне ранили 6 человек
21:59
В США спасли 101 собаку из "щенячьей фермы": животных содержали в клетках среди грязи и отходов
21:43
В Германии хотят установить возрастной ценз для пользователей соцсетей
21:22
Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером
21:08
Россияне атаковали Запорожье, ранен мужчина
21:07
Как низкокалорийные диеты оказывают влияние на здоровье? Ученые говорят о вреде для психики
20:54
футзалНевероятный камбэк принес киевскому SkyUp вторую победу в серии над хмельницким "Соколом"
20:49
Фондовый рынок США приближаются к рекордным показателям
20:38
фото, обновленоКиев накрыла гроза с градом, затопило улицы
Все новости...
Реклама:
Реклама: