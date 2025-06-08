В Харьковской области россияне ранили 6 человек

В результате российских ударов по Харьковской области в воскресенье ранены 6 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 8 июня около 15:00 российская армия, предварительно, из РСЗО "Град" обстреляла г. Купянск. 75-летняя женщина получила ранения. Повреждены дома.

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Ориентировочно в 16:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по с. Золочев Богодуховского района. Повреждены административные здания, жилой фонд, киоски. Без пострадавших.

Кроме того, 19-летний юноша получил ранения в результате российской атаки около 16:50 по поселку Старый Салтов Чугуевского района.

В 17:30 враг нанес удар по с. Подолы в Купянском районе. Ранен 66-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. Жилой сектор получил повреждения".

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Детали: Ранее прокуратура сообщала, что 8 июня днем в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский беспилотник, тип которого устанавливается, попал в киоск. Медики оказывали помощь двум женщинам в возрасте 41 и 59 лет, а также 76-летнему мужчине.