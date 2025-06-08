Россияне нанесли удары УАБами по пригороду Харькова

Поздно вечером 8 июня россияне нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по пригороду Харькова.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Прямая речь Синегубова: "Во время воздушной тревоги в некоторых районах Харькова были слышны взрывы.

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Предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду".

Детали: Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по окрестностям города был нанесен удар двумя УАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.