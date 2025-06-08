Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удары УАБами по пригороду Харькова

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 23:09
Россияне нанесли удары УАБами по пригороду Харькова
иллюстративное фото УП

Поздно вечером 8 июня россияне нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по пригороду Харькова.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Прямая речь Синегубова: "Во время воздушной тревоги в некоторых районах Харькова были слышны взрывы.

Реклама:

Предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду".

Детали: Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по окрестностям города был нанесен удар двумя УАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

ХарьковХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером
фото, обновленоКиев накрыла гроза с градом, затопило улицы
Зеленский: Обязательно в эти дни обращайте внимание на сигналы тревоги
Зеленский: Мы очень близки к моменту, когда можно заставить РФ закончить войну
обновленоВ ТЦК заявили, что медик Замрий не имел права на отсрочку, проводится проверка
Власти хотели перенести конкурс на должность главы БЭБ из-за предполагаемых связей кандидатов с РФ
Все новости...
Харьков
Удар по Харькову: в больнице скончался инструктор детской железной дороги
В Харькове и области за сутки 6 погибших и почти 50 раненых
Синегубов: Оккупанты не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове
Последние новости
00:29
ВСУ отбили на Покровском направлении более 40 атак и обезвредили 157 оккупантов – Генштаб
23:46
теннисАлькарас с эпическим камбэком защитил прошлогодний титул победителя Ролан Гаррос
23:39
обновленоРоссияне атакуют Украину ударными БпЛА, в Киеве и области работает ПВО
23:09
Россияне нанесли удары УАБами по пригороду Харькова
23:00
Politico: представители Трампа и Маска разговаривали по телефону после публичной ссоры
22:18
В Харьковской области россияне ранили 6 человек
21:59
В США спасли 101 собаку из "щенячьей фермы": животных содержали в клетках среди грязи и отходов
21:43
В Германии хотят установить возрастной ценз для пользователей соцсетей
21:22
Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером
21:08
Россияне атаковали Запорожье, ранен мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: