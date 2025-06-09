ВСУ отбили на Покровском направлении более 40 атак и обезвредили 157 оккупантов – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 144 боевых столкновения, 41 атака российских захватчиков была отражена на Покровском направлении, враг здесь потерял 157 оккупантов, 99 из которых - безвозвратно.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

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На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и Загрызово, успеха не имел.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 15 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского, Серебрянского.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

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На Краматорском направлении зафиксировано пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении наши защитники отбили девять атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор.

На Покровском направлении захватчики 41 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. Силы обороны отбили 38 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

Только на этом направлении украинские воины обезвредили 157 оккупантов, из них 99 - безвозвратно. Уничтожено девять автомобилей, шесть мотоциклов, 12 БПЛА, четыре антенны связи и поврежден один мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополье Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Сегодня на этом направлении состоялось 19 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники трижды останавливали продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки наступления.

На Курском направлении украинские воины отбили 27 атак, два боевых столкновения еще продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.