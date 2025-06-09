Renault может начать производство дронов в Украине – Bloomberg

Агентство Bloomberg сообщило, что французский автопроизводитель Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции по производству дронов в Украине.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным агентства, обсуждения состоялись, но на данном этапе никакого решения не принято, поскольку компания ожидает дальнейших подробностей от министерства.

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Перед этим агентство France Info отмечало, что Renault будет сотрудничать с небольшой компанией, чтобы создать производственные линии за десятки или сотни километров от линии фронта. Согласно сообщению, дроны смогут использоваться Украиной и французской армией.

Министерство обороны Франции отказалось комментировать эту информацию. В пятницу министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что крупный французский производитель автомобилей объединит усилия с небольшой французской оборонной компанией для оснащения производственных линий в Украине для производства дронов. При этом он не назвал автопроизводителя.

Что предшествовало:

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