Renault может начать производство дронов в Украине – Bloomberg
Агентство Bloomberg сообщило, что французский автопроизводитель Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции по производству дронов в Украине.
Источник: Bloomberg
Детали: По данным агентства, обсуждения состоялись, но на данном этапе никакого решения не принято, поскольку компания ожидает дальнейших подробностей от министерства.
Перед этим агентство France Info отмечало, что Renault будет сотрудничать с небольшой компанией, чтобы создать производственные линии за десятки или сотни километров от линии фронта. Согласно сообщению, дроны смогут использоваться Украиной и французской армией.
Министерство обороны Франции отказалось комментировать эту информацию. В пятницу министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что крупный французский производитель автомобилей объединит усилия с небольшой французской оборонной компанией для оснащения производственных линий в Украине для производства дронов. При этом он не назвал автопроизводителя.
Что предшествовало:
- 5 июня министры обороны Украины и Франции во время встречи в Брюсселе обсудили возможности совместного производства оружия для нужд украинских Сил обороны.
- А на 28-й встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась в штаб-квартире НАТО, Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.