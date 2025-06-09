Атака на Киев: в Дарницком районе повреждено офисное здание
Понедельник, 9 июня 2025, 02:35
В Киеве в ночь на 9 июня в результате российской атаки было повреждено офисное здание в Дарницком районе.
Источник: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Детали: По его словам, на месте работают службы. "Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", - написал Ткаченко.
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Он предупредил, что атака продолжается, на подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые. Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях.
Что предшествовало: В воскресенье вечером в ряде областей зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА, в Киеве и области работает ПВО.