Атака на Киев: в Дарницком районе повреждено офисное здание

В Киеве в ночь на 9 июня в результате российской атаки было повреждено офисное здание в Дарницком районе.

Источник: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Детали: По его словам, на месте работают службы. "Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", - написал Ткаченко.

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Он предупредил, что атака продолжается, на подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые. Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в ряде областей зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА, в Киеве и области работает ПВО.