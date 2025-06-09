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Синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди

Станислав ПогориловПонедельник, 9 июня 2025, 05:34
Синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

По прогнозам синоптиков, 9 июня в Украине переменная облачность, в ряде областей пройдут кратковременные дожди и снизится температура.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Детали: Прогнозируется, что ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

В западных областях снижение температуры ночью до 10-15°, днем до 17-22°, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью 15-20°, снижение дневной до 23-28°; на остальной территории сохранится жаркая погода: ночью 18-23°, днем 29-34°, на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°.

 

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