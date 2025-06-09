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Маск завуалированно похвалил Трампа на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе

Станислав ПогориловПонедельник, 9 июня 2025, 06:10
Маск завуалированно похвалил Трампа на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе
Илон Маск, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, чьи отношения с президентом США Дональдом Трампом резко ухудшились на прошлой неделе, в воскресенье вечером одобрительно отозвался о реакции администрации Трампа на протесты в Лос-Анджелесе.

Источник: CNN

Детали: Маск в соцсети Х опубликовал скриншот поста Трампа в социальной сети Truth Social, в котором говорилось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс "должны извиниться перед жителями Лос-Анджелеса", поскольку начались столкновения, поджоги автомобилей и усиление демонстраций.

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"Это не протестующие, это нарушители спокойствия и мятежники. Помните, никаких масок!", заявил Трамп.

Маск также перепостил сообщение вице-президента Джей Ди Венса, который написал в сети X, что Трамп "не потерпит беспорядков и насилия" и что "этот момент требует решительного лидерства". Маск сопроводил пост двумя эмодзи с американским флагом.

Что предшествовало:

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  • Илон Маск в конце мая официально завершил срок работы в администрации президента США. В то же время сообщалось, что он останется неофициальным советником Трампа.
  • Маск открыто возмутился после заявлений президента США Дональда Трампа, который, в частности, предположил, что победил бы на выборах и без помощи первого.

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ТрампМаскСША
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