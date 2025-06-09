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Рютте и глава МИД Турции обсудили прекращение войны в Украине

Станислав ПогориловПонедельник, 9 июня 2025, 06:45
Рютте и глава МИД Турции обсудили прекращение войны в Украине
Марк Рютте, Хакан Фидан, фото: Анадолу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили усилия по прекращению войны, развязанной Россией против Украины.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на TRT Haber

Дословно: "Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе разговора были оценены усилия по прекращению войны между Украиной и Россией".

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Детали: Рютте и Фидан также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Что предшествовало: 30 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принимал в Киеве главу турецкого МИД Хакана Фидана, который перед этим посетил Москву. В Киеве турецкий дипломат поделился результатами переговоров в России.

НАТОТурцияроссийско-украинская война
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