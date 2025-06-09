ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 42 артсистемы

Потери России в ее захватнической войне против Украины продолжают расти – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 970 оккупантов, 4 танка и 11 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.06. 25 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 997 120 (+970) человек,

танков – 10 915 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 22 759 (+11) ед,

артиллерийских систем – 28 934 (+42) ед,

РСЗО – 1 411 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 818 (+167) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 51 348 (+123) ед.

Данные уточняются.