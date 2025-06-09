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ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 42 артсистемы

Ирина БалачукПонедельник, 9 июня 2025, 07:55
ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 42 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в ее захватнической войне против Украины продолжают расти – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 970 оккупантов, 4 танка и 11 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 997 120 (+970) человек,
  • танков – 10 915 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 759 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 28 934 (+42) ед,
  • РСЗО – 1 411 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 818 (+167) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 348 (+123) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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