ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 42 артсистемы
Понедельник, 9 июня 2025, 07:55
Потери России в ее захватнической войне против Украины продолжают расти – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 970 оккупантов, 4 танка и 11 ББМ врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 997 120 (+970) человек,
- танков – 10 915 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 759 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 28 934 (+42) ед,
- РСЗО – 1 411 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 818 (+167) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 348 (+123) ед.
Данные уточняются.