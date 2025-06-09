На фронте почти 160 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 159 боевых столкновения, 47 из них на Покровском направлении.
Источник: Генштаб
Детали: На Харьковском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.
На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений неподалеку Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Луча, Новосергиевки, Алексеевки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Багатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям украинских защитников.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб, а также совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.