Ночная атака: на Киевщине повреждено жилье и авто
Понедельник, 9 июня 2025, 08:46
Из-за российской ночной атаки в Бориспольском районе Киевской области поврежден жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль.
Источник: полиция Киевской области в Telegram
Дословно правоохранители: "По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала".
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Детали: Сейчас на месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Предыстория:
- В воскресенье вечером и в понедельник ночью в ряде областей было зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА и ракет, в Киеве и области работала ПВО. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов.