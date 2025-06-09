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Ночная атака: на Киевщине повреждено жилье и авто

Ирина БалачукПонедельник, 9 июня 2025, 08:46
Ночная атака: на Киевщине повреждено жилье и авто
ФОТО ПОЛИЦИИ

Из-за российской ночной атаки в Бориспольском районе Киевской области поврежден жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль.

Источник: полиция Киевской области в Telegram

Дословно правоохранители: "По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала". 

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ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: Сейчас на месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и взрывотехники. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Предыстория: 

Киевская областьбеспилотники
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