Ночная атака: на Киевщине повреждено жилье и авто

Из-за российской ночной атаки в Бориспольском районе Киевской области поврежден жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль.

Источник: полиция Киевской области в Telegram

Дословно правоохранители: "По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала".

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Детали: Сейчас на месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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