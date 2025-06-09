Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 9 июня 2025, 11:14
перация Паутина стала примером креативности, которой стоит поучиться – считают в НАТО
скрин с видео СБУ

Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье признал, что Альянсу есть чему поучиться у Украины - в частности ее "креативности" в подходе к боевым действиям, как это показала операция СБУ "Паутина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Вандье назвал украинскую операцию "Паутина" "настоящим троянским конем". По его мнению, армиям НАТО стоит поучиться "креативности" у Украины.

Реклама:

"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова – благодаря технической и индустриальной креативности", – сказал он.

По его словам, эта операция показала, насколько важно внедрять инновации и адаптироваться, чтобы побеждать, ведь современная война меняется с молниеносной скоростью.

"Это был действительно умный ход. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптировать их", – добавил адмирал.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.
  • Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.
  • В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Впрочем, перед тем сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.
  • Также в Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию.

НАТОСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО
Изготавливает спецантенны для "Шахедов": Генштаб подтвердил удары по российскому заводу
видеоИзраильские военные захватили судно, на котором Грета Тунберг направлялась в Газу
В Лос-Анджелесе Нацгвардия развернула войска: губернатор обратился к министру обороны
Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером
Все новости...
НАТО
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
Президент Эстонии: В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО
Рютте и глава МИД Турции обсудили прекращение войны в Украине
Последние новости
12:59
В Украине ожидаются дожди и грозы
12:35
В Украине построят предприятия по переработке зерна: какие выбирают регионы
12:32
Июнь бьет температурные рекорды в Киеве: 5 за три дня
12:04
Поврежденный военный корабль из КНДР переместили в док у границы с Россией
12:01
текстДрака за Киев. Зеленский и Кличко делят столицу
11:58
теннисСачко приближается к топ-200, Синнер уверенно лидирует в обновленном рейтинге АТР
11:56
"Киевстар" протестировал прямую спутниковую связь со смартфоном через Starlink
11:54
видео, фотоАрмия РФ ударила КАБами по одному из районов Запорожья – разрушены дома, есть пострадавшие
11:48
Украина также расследует убийство Портнова – ответ ОГП на запрос  
11:41
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
Все новости...
Реклама:
Реклама: