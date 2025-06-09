перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО
Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье признал, что Альянсу есть чему поучиться у Украины - в частности ее "креативности" в подходе к боевым действиям, как это показала операция СБУ "Паутина".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Вандье назвал украинскую операцию "Паутина" "настоящим троянским конем". По его мнению, армиям НАТО стоит поучиться "креативности" у Украины.
"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова – благодаря технической и индустриальной креативности", – сказал он.
По его словам, эта операция показала, насколько важно внедрять инновации и адаптироваться, чтобы побеждать, ведь современная война меняется с молниеносной скоростью.
"Это был действительно умный ход. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптировать их", – добавил адмирал.
Напомним:
- 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.
- Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.
- В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Впрочем, перед тем сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.
- Также в Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию.