перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО

Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье признал, что Альянсу есть чему поучиться у Украины - в частности ее "креативности" в подходе к боевым действиям, как это показала операция СБУ "Паутина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Вандье назвал украинскую операцию "Паутина" "настоящим троянским конем". По его мнению, армиям НАТО стоит поучиться "креативности" у Украины.

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"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова – благодаря технической и индустриальной креативности", – сказал он.

По его словам, эта операция показала, насколько важно внедрять инновации и адаптироваться, чтобы побеждать, ведь современная война меняется с молниеносной скоростью.

"Это был действительно умный ход. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптировать их", – добавил адмирал.

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