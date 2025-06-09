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СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 11:41
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте в своей речи, которую объявит в Лондоне 9 июня, скажет, что военному альянсу необходимо увеличение систем противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

Источник: Reuters, которое ознакомилось с отрывками его речи, "Европейская правда"

Детали: В своем выступлении в лондонском аналитическом центре Chatham House в понедельник Рютте отметит, что для сохранения действенного сдерживания и обороны НАТО нужно "увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%".

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Он отметит, что Россия "сеет террор с неба" по территории Украины, а затем Североатлантическому альянсу нужно усилить щит, который защищает небо.

"Нашим армиям также нужны тысячи дополнительных бронированных машин и танков, миллионы артиллерийских снарядов, а также удвоение вспомогательных возможностей - таких как логистика, снабжение, транспорт и медицинская поддержка", - скажет Рютте.

Предыстория:

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  • В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину рекордными 499 средствами воздушного нападения.  По предварительным данным, противовоздушной обороной было обезврежено 479 вражеских целей: 277 "Шахедов" (183 были локационно потеряны), 10 крылатых ракет Х-101, четыре ракеты Х-47 М2 "Кинжал", две крылатые ракеты Х-22, две противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну крылатую ракету Х-35.
  • Польские воздушные силы поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.
  • Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода стран НАТО к оборонным расходам в размере не менее 5% ВВП, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантике.

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НАТОПВОвойна
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